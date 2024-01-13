Харківщина стала лідером в Україні з продажу сільгоспземель (інфографіка)

51 тисячу гектарів сільськогосподарських земель було відчужено у Харківській області за період із січня по кінець жовтня 2023 року. Це найвищий показник у країні.

Про це повідомляє телеграм-канал UA War Infographics із посиланням на інфографічний довідник “Агробізнес України 2022/23”.

“У березні-квітні 2022 року ринок землі в Україні зупинився, проте вже з травня почав відновлюватися, але у 2023 не вийшов на рівень до повномасштабної війни“, – пишуть аналітики.