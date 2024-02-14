Почему польские фермеры снова перекрывают границу с Украиной

20 февраля польские фермеры-забастовщики планируют заблокировать все пограничные переходы, а также транспортные узлы между Польшей и Украиной. Почему же на самом деле протестуют фермеры по всей Европе, объяснил известный галицкий общественный деятель и правозащитник Роман Матис, хорошо знакомый с польской политической и экономической жизнью.

«Есть два протеста польских фермеров – один настоящий, а второй «для истерических телеграмм каналов». Поэтому расскажу вам о протесте польских фермеров с точки зрения человека, который глубоко интегрирован в польские бизнес-процессы, изучает опыт развития экономики Польши достаточно давно, знаком со многими ключевыми польскими экономическими игроками, и которому приходилось некоторые решения успешно имплементировать в украинских реалиях», — пишет правозащитник Роман Матис.

«В более чем 260 местах в Польше фермеры вышли с протестом. Они перекрывают движение в селах, городах и столице, чтобы обратить внимание на свои требования. Что же требуют польские фермеры? Самое первое и ключевое – это те же требования, что и у аналогичных протестующих в других странах Европейского союза. Потому что фермеры протестуют не только в Польше, но и в Германии, Франции, Испании. Просто с другими странами у нас нет пунктов пропуска на границе, нам и не рассказывают об этих протестах. Тем временем фермерские тракторы блокируют центр Парижа с не меньшим энтузиазмом, чем их коллеги делают это в Варшаве», — рассказывает Матис.

Все фермеры в ЕС объединились для протеста, чтобы остановить введение так называемого «Зеленого соглашения», являющегося пакетом политических инициатив Еврокомиссии с целью вывода Европейского Союза на путь экологической трансформации с финальной целью – достичь климатическую нейтральность к 2050 году. Экологические инициативы предполагают введение новых биопрепаратов, генетически разнообразных систем, точного земледелия, новых методов селекции растений. И все это, по мнению протестующих, существенно удорожит их производство и сделает занятие фермерством абсолютно невыгодным. А благодаря продленному разрешению беспошлинного ввоза агропродукции из Украины, на польский рынок попадают продукты, выращиваемые с использованием дешевых пестицидов или других средств стимуляции роста, давно уже запрещенных в ЕС. Поэтому украинская продукция дешевле и создает нечестную конкуренцию на рынке.

«Протест фермеров никто не понимает. Рядовые поляки злятся на них из-за того, что продолжающиеся по всей стране страйки осложнили движение и создали много проблем с привычной ежедневной логистикой на работу, в школу. А фермеры искренне считают, что их требования относятся не только к их бизнесу, но и к каждому конечному потребителю, который будет покупать еду в магазине, но потребители их не слышат и не понимают», — объясняет Матис.

Министр агропромышленного комплекса Польши поддерживает протестующих и ведет переговоры с Еврокомиссией, что некоторые требования Еврокомиссии в вопросе экологичности «не всегда рациональны». Он встречался с протестующими перед началом протестов, где они согласовывали, как бастовать с меньшим дискомфортом для граждан. Министр просил протестующих четко и много говорить о своих требованиях, чтобы это стало понятно каждому. Так выглядит настоящий протест.

«Как же выглядит протест польских фермеров «для истерических телеграммканалов»? В месте протеста на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной появляется группа людей, которые подходят к автомобилям с зерном, открывают борта, зерно высыпают на асфальт, и об этом пишет в Твиттере представитель антиукраинского политического движения, знаменитый перевозчик товаров в РФ и Белорусь Рафал Меклер. В Украине эту информационную провокацию подхватывают все, от ЛОМов до политиков разного толка, все спешат попиариться лишний раз на такой щемящей теме, как «неблагодарное отношение к хлебу». Тема несется с улюлюканием всеми возможными соцсетями и телеграммканалами и никто ни на секунду не задумался, что каждое сообщение на эту тему углубляет ненависть украинцев к полякам, которые на самом деле не понимают протеста своих фермеров. А теперь риторический вопрос: Как вы думаете, кому это выгодно?», — резюмировал Матис.