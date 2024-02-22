В случае опоздания Укрзалізниця пересадит пассажиров на другой рейс в Харьков

Многие пассажиры, следующие из Польши в Украину, столкнулись с тем, что не могут вовремя попасть на поезд из-за забастовки польских активистов и фермеров, констатирует Укрзалізниця.

«Те пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд Укрзалізници из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс», — сообщили в Укрзалізниці.

Такая опция доступна для следующих поездов:

❇️№768 Варшава – Рава-Русская (посадка возможна в Люблине);

❇️№32 Перемышль — Запорожье;

❇️№52 Перемышль – Киев;

❇️№716 Перемышль – Киев;

❇️№706 Перемышль – Киев;

❇️№90 Перемышль – Киев;

❇️№94 Хелм – Харьков;

❇️№24 Хелм – Киев;

❇️№20 Хелм – Киев;

❇️№120 Хелм – Днепр.

Укрзалізниця не гарантирует наличие свободных мест, однако сделает все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров в поездах и довезти в Украину по графику.

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