В случае опоздания Укрзалізниця пересадит пассажиров на другой рейс в Харьков
Многие пассажиры, следующие из Польши в Украину, столкнулись с тем, что не могут вовремя попасть на поезд из-за забастовки польских активистов и фермеров, констатирует Укрзалізниця.
«Те пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд Укрзалізници из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс», — сообщили в Укрзалізниці.
Такая опция доступна для следующих поездов:
❇️№768 Варшава – Рава-Русская (посадка возможна в Люблине);
❇️№32 Перемышль — Запорожье;
❇️№52 Перемышль – Киев;
❇️№716 Перемышль – Киев;
❇️№706 Перемышль – Киев;
❇️№90 Перемышль – Киев;
❇️№94 Хелм – Харьков;
❇️№24 Хелм – Киев;
❇️№20 Хелм – Киев;
❇️№120 Хелм – Днепр.
Укрзалізниця не гарантирует наличие свободных мест, однако сделает все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров в поездах и довезти в Украину по графику.
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- Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", билет, забастовка, опоздание, пассажир, поезд, Польша;
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 22:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многие пассажиры, следующие из Польши в Украину, столкнулись с тем, что не могут вовремя попасть на поезд из-за забастовки польских активистов и фермеров, констатирует Укрзалізниця. ".