«Сливала» позиции ВСУ родственнику из РФ: приговор жительнице Волчанска
К восьми годам тюрьмы приговорили 59-летнюю жительницу Волчанска. Следствие доказало, что она была информатором РФ.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурантка в начале 2023 года скрыто собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в приграничном районе.
Также она фиксировала последствий российских ракетно-артиллерийских обстрелов региона.
Установлено, что информацию женщина передавала своему родственнику, проживающему в РФ, который находится на связи с российской спецслужбой.
«Оккупанты планировали использовать данные для подготовки новых боевых операций на Волчанском направлении и для повторной оккупации города Волчанска. Впрочем, сотрудники СБУ сорвали вражеские планы и в мае 2023 года задержали российскую информаторку во время выполнения ею задачи», — отметили в СБУ.
Женщину признали виной по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (распространение информации о перемещении или размещении ВСУ с целью предоставления такой информации государству-агрессору).
Напомним, 62-летний житель Изюма помогал военному командованию РФ в подготовке к новому прорыву обороны, заявил спикер облуправления СБУ Владислав Абдула. По его данным, в поле зрения россиян фигурант попал благодаря своим антиукраинским комментариям в Telegram-каналах. Мужчина пешком обходил город и его окрестности, фиксировал на смартфон локации Сил обороны, а по возвращении домой обобщал собранные данные и передавал их в анонимном чате. По этим координатам противник планировал нанести массированные удары дронами и сверхтяжелыми КАБами, а также определить направления для наземных атак. Изюмчанина задержали киберспециалисты СБУ. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Дата публикации материала: 19 ноября 2025 в 16:00