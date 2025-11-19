Live

«Сливала» позиции ВСУ родственнику из РФ: приговор жительнице Волчанска

Общество 16:00   19.11.2025
Виктория Яковенко
«Сливала» позиции ВСУ родственнику из РФ: приговор жительнице Волчанска

К восьми годам тюрьмы приговорили 59-летнюю жительницу Волчанска. Следствие доказало, что она была информатором РФ.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурантка в начале 2023 года скрыто собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в приграничном районе.

Также она фиксировала последствий российских ракетно-артиллерийских обстрелов региона.

Установлено, что информацию женщина передавала своему родственнику, проживающему в РФ, который находится на связи с российской спецслужбой.

«Оккупанты планировали использовать данные для подготовки новых боевых операций на Волчанском направлении и для повторной оккупации города Волчанска. Впрочем, сотрудники СБУ сорвали вражеские планы и в мае 2023 года задержали российскую информаторку во время выполнения ею задачи», — отметили в СБУ.

Женщину признали виной по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (распространение информации о перемещении или размещении ВСУ с целью предоставления такой информации государству-агрессору).

Напомним, 62-летний житель Изюма помогал военному командованию РФ в подготовке к новому прорыву обороны, заявил спикер облуправления СБУ Владислав Абдула. По его данным, в поле зрения россиян фигурант попал благодаря своим антиукраинским комментариям в Telegram-каналах. Мужчина пешком обходил город и его окрестности, фиксировал на смартфон локации Сил обороны, а по возвращении домой обобщал собранные данные и передавал их в анонимном чате. По этим координатам противник планировал нанести массированные удары дронами и сверхтяжелыми КАБами, а также определить направления для наземных атак. Изюмчанина задержали киберспециалисты СБУ. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Автор: Виктория Яковенко
