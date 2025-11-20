Помогала получить паспорта РФ: подозревают жительницу Купянска
Правоохранители разоблачили 56-летнюю жительницу города Купянск на Харьковщине. Следствие считает, что она занималась принудительной паспортизацией во время оккупации.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в начале полномасштабного вторжения фигурантка, по протекции оккупационной администрации Харьковщины, летом 2022 года получила «должность» в так называемом «МВС РФ».
«Фейковая «миграционная служба управления внутренних дел» функционировала на базе захваченного россиянами Купянского районного отдела полиции. Там оккупанты организовали незаконную паспортизацию местного населения», — рассказали в СБУ.
Установлено, что женщина осуществляла прием граждан для оформления заявлений на получение российских паспортов, собирала персональные данные жителей для ускорения принудительной паспортизации, а также переводила документы с украинского на российский и занималась их оформлением.
Ей заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре. Если вину докажут, фигурантке грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, к восьми годам тюрьмы приговорили 59-летнюю жительницу Волчанска. По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурантка в начале 2023 года скрыто собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в приграничном районе. Также она фиксировала последствия российских ракетно-артиллерийских обстрелов региона. Установлено, что информацию женщина передавала своему родственнику, проживающему в РФ и находящемуся на связи с российской спецслужбой.
