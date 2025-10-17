Розбещував 11-річних і зберігав порно з ними – вирок педофілу з Харківщини
Вісім років за ґратами. Такий вирок ухвалив Лозівський міськрайонний суд Харківської області 59-річному чоловікові. Прокурори довели, що на початку серпня 2021 року у Лозівському районі він розбещував двох сестер, яким було по 11 років.
Того дня дівчата прийшли до сусіда, щоб пограти з його онуками. Чоловік у цей час працював у дворі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
“Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння і користуючись відсутністю поблизу дорослих, він почав вчиняти щодо потерпілих розпусні дії. Сусід припинив лише після того, як увечері додому повернулася його дружина, та дівчата, скориставшись цим, змогли піти додому. Пізніше чоловік за допомогою фотошопу створив зображення порнографічного характеру за участі себе та малолітніх потерпілих. Вказані фото він зберігав на своєму телефоні”, – встановило слідство.
У судовому засіданні чоловік провину визнав. Триває строк на апеляційне оскарження рішення за ч. 2 ст. 156, ч.ч. 1, 3 ст. 301-1 ККУ (вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб, виготовленні та умисному зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження).
Як повідомлялося, 21 липня у тому ж Лозівському районі суд визнав 43-річного чоловіка винним у зґвалтуваннях двох своїх дочок (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 ККУ). Йому призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
17 Жовтня 2025 в 17:24