Довічне отримав батько-педофіл із Харківщини за зґвалтування дочок

Лозівський міськрайонний суд Харківської області 21 липня визнав 43-річного чоловіка винним у зґвалтуваннях двох своїх дочок (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 ККУ). Йому призначили покарання у виді довічного позбавлення волі.

Як нагадали в обласній прокуратурі, в одному із населених пунктів Лозівського району чоловік із весни 2022 року систематично ґвалтував своїх дочок. Дівчатам на момент початку скоєння злочину було 9 та 13 років. Дії сексуального характеру чоловік вчиняв, коли залишався з дочками наодинці і надалі наказував нікому не повідомляти про це.

Збоченця правоохоронці викрили у жовтні 2024 року. Чоловік утримувався під вартою.

У судовому засіданні керівник облпрокуратури Аміл Омаров наполягав на найсуворішому покаранні для ґвалтівника. Чоловік своєї провини не визнав. Доказами стали послідовні свідчення потерпілих, результати судово-медичних та психологічних експертиз, відеозаписи слідчих експериментів, а також висновок поліграфа, який показав хибність пояснень обвинуваченого та підтвердив його причетність до злочинів.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Як повідомлялося, чоловік ґвалтував доньок два з половиною роки.