Довічне отримав батько-педофіл із Харківщини за зґвалтування дочок
Лозівський міськрайонний суд Харківської області 21 липня визнав 43-річного чоловіка винним у зґвалтуваннях двох своїх дочок (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 ККУ). Йому призначили покарання у виді довічного позбавлення волі.
Як нагадали в обласній прокуратурі, в одному із населених пунктів Лозівського району чоловік із весни 2022 року систематично ґвалтував своїх дочок. Дівчатам на момент початку скоєння злочину було 9 та 13 років. Дії сексуального характеру чоловік вчиняв, коли залишався з дочками наодинці і надалі наказував нікому не повідомляти про це.
Збоченця правоохоронці викрили у жовтні 2024 року. Чоловік утримувався під вартою.
У судовому засіданні керівник облпрокуратури Аміл Омаров наполягав на найсуворішому покаранні для ґвалтівника. Чоловік своєї провини не визнав. Доказами стали послідовні свідчення потерпілих, результати судово-медичних та психологічних експертиз, відеозаписи слідчих експериментів, а також висновок поліграфа, який показав хибність пояснень обвинуваченого та підтвердив його причетність до злочинів.
Триває строк на апеляційне оскарження вироку.
Як повідомлялося, чоловік ґвалтував доньок два з половиною роки.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 12:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лозівський міськрайонний суд Харківської області 21 липня визнав 43-річного чоловіка винним у зґвалтуваннях двох своїх дочок".