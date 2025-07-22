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Пожизненное получил отец-педофил с Харьковщины за изнасилования дочерей

Общество 12:42   22.07.2025
Елена Нагорная
Пожизненное получил отец-педофил с Харьковщины за изнасилования дочерей

Лозовской горрайонный суд Харьковской области 21 июля признал 43-летнего мужчину виновным в изнасилованиях двух своих дочерей (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 УКУ). Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как напомнили в областной прокуратуре, в одном из населенных пунктов Лозовского района мужчина с весны 2022 года систематически насиловал своих дочерей. Девочкам на момент начала совершения преступления было 9 и 13 лет. Действия сексуального характера мужчина совершал, когда оставался с дочерьми наедине и в дальнейшем приказывал никому не сообщать об этом.

Извращенца правоохранители разоблачили в октябре 2024 года. Мужчина содержался под стражей.

В судебном заседании руководитель облпрокуратуры Амил Омаров настаивал на самом суровом наказании для насильника. Мужчина свою вину не признал. Доказательствами стали последовательные показания потерпевших, результаты судебно-медицинских и психологических экспертиз, видеозаписи следственных экспериментов, а также заключение полиграфа, который показал ложность объяснений обвиняемого и подтвердил его причастность к преступлениям.

Продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.

Как сообщалось, мужчина насиловал дочек два с половиной года.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 12:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лозовской горрайонный суд Харьковской области 21 июля признал 43-летнего мужчину виновным в изнасилованиях двух своих дочерей.".