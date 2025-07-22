Пожизненное получил отец-педофил с Харьковщины за изнасилования дочерей
Лозовской горрайонный суд Харьковской области 21 июля признал 43-летнего мужчину виновным в изнасилованиях двух своих дочерей (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 УКУ). Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Как напомнили в областной прокуратуре, в одном из населенных пунктов Лозовского района мужчина с весны 2022 года систематически насиловал своих дочерей. Девочкам на момент начала совершения преступления было 9 и 13 лет. Действия сексуального характера мужчина совершал, когда оставался с дочерьми наедине и в дальнейшем приказывал никому не сообщать об этом.
Извращенца правоохранители разоблачили в октябре 2024 года. Мужчина содержался под стражей.
В судебном заседании руководитель облпрокуратуры Амил Омаров настаивал на самом суровом наказании для насильника. Мужчина свою вину не признал. Доказательствами стали последовательные показания потерпевших, результаты судебно-медицинских и психологических экспертиз, видеозаписи следственных экспериментов, а также заключение полиграфа, который показал ложность объяснений обвиняемого и подтвердил его причастность к преступлениям.
Продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.
Как сообщалось, мужчина насиловал дочек два с половиной года.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, изнасилование, новости Харькова, приговор, суд, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 12:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лозовской горрайонный суд Харьковской области 21 июля признал 43-летнего мужчину виновным в изнасилованиях двух своих дочерей.".