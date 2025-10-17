Live
Развращал 11-летних и хранил порно с ними — приговор педофилу с Харьковщины

Общество 17:24   17.10.2025
Елена Нагорная
Развращал 11-летних и хранил порно с ними — приговор педофилу с Харьковщины

Восемь лет за решеткой. Такой приговор вынес Лозовской горрайонный суд Харьковской области 59-летнему мужчине. Прокуроры доказали, что в начале августа 2021 года в Лозовском районе он развращал двух сестер, которым было по 11 лет.

В тот день девочки пришли к соседу, чтобы поиграть с его внуками. Мужчина в это время работал во дворе, сообщает Харьковская областная прокуратура.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения и пользуясь отсутствием поблизости взрослых, он начал совершать в отношении потерпевших развратные действия. Сосед прекратил только после того, как вечером домой вернулась его жена, и девочки, воспользовавшись этим, смогли уйти домой. Позже мужчина с помощью фотошопа создал изображения порнографического характера с участием себя и малолетних потерпевших. Указанные фото он хранил на своем телефоне», — установило следствие.

В судебном заседании мужчина вину признал. Продолжается срок на апелляционное обжалование решения по ч. 2 ст. 156, ч.ч. 1, 3 ст. 301-1 УКУ (совершение развратных действий в отношении малолетних лиц, изготовление и умышленное хранение детской порнографии без цели сбыта или распространения).

Как сообщалось, 21 июля в том же Лозовском районе суд признал 43-летнего мужчину виновным в изнасилованиях двух своих дочерей (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 УКУ). Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Автор: Елена Нагорная
