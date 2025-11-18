Під час ліквідації пожежі в Люботині рятувальники знайшли тіло жінки
За добу рятувальники виїжджали гасити 11 пожеж на Харківщині, пишуть у пресслужбі облуправління ДСНС.
При цьому три загоряння почалися внаслідок російських обстрілів. Горіло у Берестинському та Ізюмському районах області.
“У с. Котівка Ізюмського району внаслідок атаки ворожих БпЛА на території приватного сектору горіла господарча споруда на площі 20 квадратних метрів. Постраждала жінка.“, – передають рятувальники.
А в Люботині вирувала побутова пожежа.
“Внаслідок побутової пожежі у м. Люботин горіла господарська споруда на площі пʼять метрів квадратних. Поблизу місця пожежі виявлено тіло жінки 1951 року народження”, – уточнили у ДСНС.
