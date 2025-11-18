Live

Під час ліквідації пожежі в Люботині рятувальники знайшли тіло жінки

Події 08:09   18.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу рятувальники виїжджали гасити 11 пожеж на Харківщині, пишуть у пресслужбі облуправління ДСНС. 

При цьому три загоряння почалися внаслідок російських обстрілів. Горіло у Берестинському та Ізюмському районах області.

У с. Котівка Ізюмського району внаслідок атаки ворожих БпЛА на території приватного сектору горіла господарча споруда на площі 20 квадратних метрів. Постраждала жінка.“, – передають рятувальники.

А в Люботині вирувала побутова пожежа.

“Внаслідок побутової пожежі у м. Люботин горіла господарська споруда на площі пʼять метрів квадратних. Поблизу місця пожежі виявлено тіло жінки 1951 року народження”, – уточнили у ДСНС.

Читайте також: Загинула 17-річна, дев’ять поранених – вночі РФ атакувала Берестин

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
