Новини Харкова – головне за 19 листопада: наслідки масованої атаки БпЛА
Фото: Генштаб ЗСУ
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
1:03
Вибухи лунали в Харкові близько опівночі
Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, Слобідський та Основ’янський райони атакували 11 БпЛА. Загалом відомо про сімох постраждалих у Харкові.
У Слобідському районі безпілотник влучив у дев’ятиповерхівку, виникла пожежа, з пошкодженого під’їзду евакуювали 22 людини.
За інформацією мера Ігоря Терехова, ще один БпЛА впав біля медичного закладу, де, за попередніми даними, поранено лікаря.
Повітряна тривога була оголошена в місті о 23:36. Про загрозу БпЛА для Харкова Повітряні сили ЗСУ попередили о 23:50 і за кілька хвилин повторно закликали містян йти в укриття.
Оновлення інформації – за посиланням.
Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, головні новини, новини Харкова;
