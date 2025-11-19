Новини Харкова – головне за 19 листопада: наслідки масованої атаки БпЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

1:03

Вибухи лунали в Харкові близько опівночі

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, Слобідський та Основ’янський райони атакували 11 БпЛА. Загалом відомо про сімох постраждалих у Харкові.

У Слобідському районі безпілотник влучив у дев’ятиповерхівку, виникла пожежа, з пошкодженого під’їзду евакуювали 22 людини.

За інформацією мера Ігоря Терехова, ще один БпЛА впав біля медичного закладу, де, за попередніми даними, поранено лікаря.

Повітряна тривога була оголошена в місті о 23:36. Про загрозу БпЛА для Харкова Повітряні сили ЗСУ попередили о 23:50 і за кілька хвилин повторно закликали містян йти в укриття.

Оновлення інформації – за посиланням.