Live

Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі в Лозовій – Зеленський

Події 10:50   19.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі в Лозовій – Зеленський

Мер Лозової Сергій Зеленський вранці 19 листопада повідомив про обстріл міста. 

За його даними, під ударом опинилася залізнична інфраструктура. Інформації про поранених та загиблих наразі немає.

Звернень про пошкодження житлових будинків наразі не надходило. Усі служби працюють безперервно — енергетики, комунальники, надзвичайники та інші фахівці роблять усе можливе, щоб швидко усунути наслідки атаки“, – написав Зеленський.

Тривога в Харкові та області пролунала о 10:14. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що по всій Україні – ракетна небезпека. За даними українських захисників, злетів МіГ-31К.

Читайте також: Що відбувається в Харкові після нічних обстрілів, розповів Терехов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У центрі Харкова перекрили дороги: що сталося в місті
У центрі Харкова перекрили дороги: що сталося в місті
19.11.2025, 11:35
Розбиті будинки та супермаркет – відео з місць нічних “прильотів” у Харкові
Розбиті будинки та супермаркет – відео з місць нічних “прильотів” у Харкові
19.11.2025, 07:26
Що відбувається в Харкові після нічних обстрілів, розповів Терехов
Що відбувається в Харкові після нічних обстрілів, розповів Терехов
19.11.2025, 10:16
Через удари вибиті три тисячі вікон, пошкоджені 45 будівель: мерія про збитки
Через удари вибиті три тисячі вікон, пошкоджені 45 будівель: мерія про збитки
19.11.2025, 09:31
У пожежі у Слобідському районі загинув чоловік, двох дітей врятували – ДСНС
У пожежі у Слобідському районі загинув чоловік, двох дітей врятували – ДСНС
19.11.2025, 08:34
Через обстріли Харкова постраждали 46 людей – Синєгубов (фото)
Через обстріли Харкова постраждали 46 людей – Синєгубов (фото)
19.11.2025, 08:50

Новини за темою:

12.11.2025
Мешканці Лозової хочуть таку ж тривогу, як у Харкові, але грошей на це немає
12.11.2025
Спроби Зеленського/Єрмака залякати нас просто комічні – Шабунін
12.11.2025
“Часу до весни немає” – Зеленському нагадали його гасло “саджати будемо”
11.11.2025
РФ атакувала критичну інфраструктуру Лозівщини – люди без світла й тепла
19.10.2025
Поманили цукеркою, але не дали – Фесенко про “томагавки” для України


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі в Лозовій – Зеленський», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2025 в 10:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Лозової Сергій Зеленський вранці 19 листопада повідомив про обстріл міста. ".