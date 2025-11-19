Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі в Лозовій – Зеленський

Мер Лозової Сергій Зеленський вранці 19 листопада повідомив про обстріл міста.

За його даними, під ударом опинилася залізнична інфраструктура. Інформації про поранених та загиблих наразі немає.

“Звернень про пошкодження житлових будинків наразі не надходило. Усі служби працюють безперервно — енергетики, комунальники, надзвичайники та інші фахівці роблять усе можливе, щоб швидко усунути наслідки атаки“, – написав Зеленський.

Тривога в Харкові та області пролунала о 10:14. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що по всій Україні – ракетна небезпека. За даними українських захисників, злетів МіГ-31К.