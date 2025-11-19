Live

Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Лозовой – Зеленский

Происшествия 10:50   19.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Лозовой – Зеленский

Мэр Лозовой Сергей Зеленский утром 19 ноября сообщил об обстреле города. 

По его данным, под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. Информации о раненых и погибших на данный момент нет.

«Обращений о повреждении жилых домов пока не поступало. Все службы работают непрерывно — энергетики, коммунальщики, спасатели и другие специалисты делают все возможное, чтобы быстро устранить последствия атаки», – написал Зеленский.

Тревога в Харькове и области прозвучала в 10:14. Вскоре в Воздушных силах ВСУ сообщили, что по всей Украине – ракетная опасность. По данным украинских защитников, взлетел МиГ-31К.

Читайте также: Что происходит в Харькове после ночных обстрелов, рассказал Терехов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
