Де атакували росіяни протягом доби на Харківщині, розповів Генштаб
У ранковому зведенні за 19 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про 13 боїв у Харківській області.
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили шість атак росіян у Вовчанську.
Тоді як на Куп’янському – ворог намагався прорватися сім разів біля Петропавлівки, Піщаного та Куп’янська.
“Загалом за вчора зафіксовано 160 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 71 авіаційний удар, застосували дві ракети та скинули 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4145 обстрілів, з них 131 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5204 дрони-камікадзе“, – пишуть у Генштабі.
Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:
19 Листопада 2025 в 08:16