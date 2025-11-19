Где атаковали россияне в течение суток на Харьковщине, рассказал Генштаб

В утренней сводке за 19 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о 13 боях в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили шесть атак россиян в районе Волчанска.

Тогда как на Купянском – враг пытался прорваться семь раз около Петропавловки, Песчаного и Купянска.

«Всего за вчера зафиксировано 160 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 71 авиационный удар, применили две ракеты и сбросили 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4145 обстрелов, из них 131 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5204 дрона-камикадзе», – пишут в Генштабе.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие: