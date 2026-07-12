Синегубов рассказал о последствиях ударов по Харьковщине за сутки

20 людей пострадали из-за российских ударов по Харькову и области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали 12 человек, в том числе 14-летняя девушка получила ранения, у 16-летней девушки — острая реакция на стресс; в г. Изюм пострадали 7 человек; в с. Шевченково Первое Волчанской громады получил ранения 57-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

ракета;

РСЗО;

семь БпЛА типа «Герань-2»;

три БпЛА типа «Молния»;

четыре fpv-дрона;

30 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском и Изюмском районах.