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Синегубов рассказал о последствиях ударов по Харьковщине за сутки

Происшествия 09:01   12.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов рассказал о последствиях ударов по Харьковщине за сутки

20 людей пострадали из-за российских ударов по Харькову и области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали 12 человек, в том числе 14-летняя девушка получила ранения, у 16-летней девушки — острая реакция на стресс; в г. Изюм пострадали 7 человек; в с. Шевченково Первое Волчанской громады получил ранения 57-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • ракета;
  • РСЗО;
  • семь БпЛА типа «Герань-2»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • четыре fpv-дрона;
  • 30 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском и Изюмском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2026 в 09:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 людей пострадали из-за российских ударов по Харькову и области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".