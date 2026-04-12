Будет ли транспорт в Харькове бесплатным после скандала с долгами — ответ мэра
Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона ответил на вопросы о долгах за энергоносители, а также — о социльных программах в Харькове, в частности — бесплатном проезде.
«Действительно, в течение недели такой был выплеск в СМИ, что город Харьков задолжал, разные суммы назывались. Но хочу сказать, что это одна сторона медали. Есть и обратная сторона медали, когда государство задолжало. И это долги еще с 2014 года, кстати, накапливавшиеся. Государство задолжало практически те же суммы, которые город Харьков и должен. Этот долг создался не сразу и не во время войны вовсе. Потому что сегодня мы платим все платежи, которые нужны – и за газоснабжение, и за электроснабжение, и за водоснабжение – за все мы платим. У нас долгов по этой ситуации, которая во время войны, совсем нет», — заявил Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он отметил, что руководство города ведет «конструктивные переговоры» с правительством и ищет решение. А также подчеркнул, что ситуация сложная не только в Харькове, долги за энергоносители есть и у других городов страны. И им также государство не компенсировало разницу в тарифах.
Мэр Харькова также прокомментировал перспективы социальных программ, которые реализуют в городе, в частности — бесплатного проезда в транспорте.
«Бесплатный проезд будет оставаться. Я хочу, чтобы меня поняли. Постоянно раздается воздушная тревога. Люди используют метрополитен как основное укрытие. И сегодня как? Продавать билеты? Брать средства за то, что люди, сохраняя свою жизнь, спускаются в метрополитен? Я считаю, что это невозможно. Это невозможно, и это не по-человечески, прежде всего. То есть, мы поддерживаем людей», — сказал Терехов.
Категории: Записано, Общество, Транспорт, Харьков; Теги: бесплатный проезд, Игорь Терехов, метро, новости Харькова, проезд, транспорт;
Если вам интересна новость: «Будет ли транспорт в Харькове бесплатным после скандала с долгами — ответ мэра»
Дата публикации материала: 12 апреля 2026 в 11:21;