«Верхушка айсберга»: вопрос выживания города на Харьковщине подняли в Раде 📹

Председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб на заседании Верховной Рады обратилась к вице-премьеру Алексею Кулебе с просьбой решить вопрос с блокировкой счетов тепловиков в Лозовой из-за долгов.

Как подчеркнула Гриб, этот вопрос «касается не просто подготовки к зиме, а выживания целого города».

«Системный кризис в теплоэнергетике имеет конкретное имя – долги. Они возникают из-за разницы в тарифах, которую государство, к большому сожалению, не компенсирует предприятиям ТКЭ, хотя и должно это делать в рамках меморандума. Как следствие – у тепловиков накапливаются миллионные долги, им блокируют счета, и они физически не могут готовиться к отопительному сезону. Один из самых острых примеров – Лозовая в Харьковской области. Это прифронтовая территория, которая к тому же стала важным гуманитарным хабом для переселенцев. Оставить таких людей без тепла – недопустимо. Именно поэтому я подчеркнула, что системные решения требуют времени, которого у Лозовой просто нет, и попросила господина Кулебу вмешаться в ситуацию точечно и безотлагательно», – пишет нардеп.

Кулеба согласился, что нужно действовать оперативно, а также подтвердил, что лично контактирует как с руководителем Лозовской громады, так и с главой «Нафтогаза». Позиция, которую он озвучил – «Нафтогаз» не должен блокировать счета предприятий ТКЭ, особенно на прифронтовых территориях.

«И для того, чтобы исключить такие действия в будущем, нужны соответствующие законодательные изменения. История Лозовой – это лишь верхушка айсберга. Нужно не латать дыры, а срочно решать финансовые проблемы теплокоммунэнерго на государственном уровне», – добавила Гриб.

Отметим, механизм компенсации разницы в тарифах предусмотрен украинским законодательством и постановлениями Кабмина. Методику правительство утвердило 8 сентября 2021 года. Суть в том, что государство «закрывает зазор» между реальной себестоимостью услуги и тем тарифом, который установлен для населения. Так как с начала полномасштабного вторжения РФ тепловики плату за свои услуги не повышают, образовались большие долги — причем не только у государства перед коммунальщиками, но и у предприятий теплокоммунэнерго — за газ. В Лозовой ситуация с долгами нынешней зимой дошла до того, что мэр Сергей Зеленский писал заявление об увольнении.

15 августа исполнительная служба наложила арест на средства лозовского КП «Тепловодосервис» из-за задолженности перед «Нафтогазом» в размере более 8 миллионов гривен. Как пояснили в КП, долги накопились по нескольким причинам. Основная из них — невыплата государственной компенсации разницы в тарифах, а это почти 19 миллионов гривен. Из-за блокировки счетов предприятие не может готовиться к новому отопительному сезону, рассчитываться с поставщиками и выполнять работы.