13 млрд гривен должны из госбюджета тепловикам Харьковской области — ХОВА
Заместитель начальника ХОВА Игорь Турченко на брифинге 16 апреля сообщил, что в области возникла «очень сложная ситуация». Тепловикам не возвращают разницу в тарифах.
«Очень сложная ситуация у нас с компенсацией разницы в тарифах в таких городах как Лозовая, Чугуев, Балаклея, Красноград (Берестин — Ред.) и другие. Поскольку общая сумма невозврата разницы в тарифах только по Лозовской громаде составляет более 180 млн грн. В общей сложности по области она подходит к 13 млрд грн», — сообщил Турченко.
Отметим, механизм компенсации разницы в тарифах предусмотрен украинским законодательством и постановлениями Кабмина. Методику определения задолженности по разнице в тарифах Кабмин утвердил 8 сентября 2021 года. Суть в том, что государство «закрывает зазор» между реальной себестоимостью услуги и тем тарифом, который установлен для населения. Так как с начала полномасштабного вторжения РФ в громадах, которые находятся в зоне боевых действий, тепловики плату за свои услуги не повышают, естественно, образовались большие долги — причем не только у государства перед коммунальщиками, но и у предприятий теплокоммунэнерго — за газ. В Лозовой ситуация с долгами нынешней зимой дошла до того, что мэр города Сергей Зеленский писал заявление об увольнении.
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- Категории: Политика, Харьков, Экономика; Теги: компенсация, тарифы, тепловики, Турченко, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 11:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника ХОВА Игорь Турченко на брифинге 16 апреля сообщил, что в области возникла «очень сложная ситуация». Тепловикам не возвращают разницу в тарифах".