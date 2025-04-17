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«На случай отключения ТЭЦ-5» — как решают проблемы отопления трех громад

Общество 11:48   17.04.2025
Оксана Горун
«На случай отключения ТЭЦ-5» — как решают проблемы отопления трех громад Фото: пресс-служба ТЭЦ-5

В Песочине и Солоницевке в этом году продолжат децентрализацию отопления. Населенные пункты зависели от работы ТЭЦ-5, которую избрали «любимой целью» российские террористы.

«В таких громадах, как Песочин, Слобожанское и Солоницевка, мы в прошлом году установили модульные котельные. В случае отключения ТЭЦ-5 или Змиевской ТЭС (питает Слобожанское — Ред.), чтобы эти громады были обеспечены теплом. И в этом году мы к этим модульным котельным будем подключать когенерационные установки, чтобы они были полностью автономны», — сообщил заместитель начальника ХОВА Игорь Турченко на брифинге 16 апреля.

Он отметил, что в целом в области при подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов продолжат децентрализацию отопления.

«Мы продолжаем работу по установке когенерационных установок. Мы прошли конкурс по Европейскому инвестиционному банку, и такие громады, как Балаклея, Изюм, Златополь, Мерефа, Песочин, Слобожанское и Солоницевка выиграли конкурсы на установку когенерационных установок. В этом году тоже будем продолжать работать в этом направлении», — подчеркнул он.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 11:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Песочине и Солоницевке в этом году продолжат децентрализацию отопления. Населенные пункты зависели от работы ТЭЦ-5, которую избрали «любимой целью» российские террористы".