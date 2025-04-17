«На случай отключения ТЭЦ-5» — как решают проблемы отопления трех громад

В Песочине и Солоницевке в этом году продолжат децентрализацию отопления. Населенные пункты зависели от работы ТЭЦ-5, которую избрали «любимой целью» российские террористы.

«В таких громадах, как Песочин, Слобожанское и Солоницевка, мы в прошлом году установили модульные котельные. В случае отключения ТЭЦ-5 или Змиевской ТЭС (питает Слобожанское — Ред.), чтобы эти громады были обеспечены теплом. И в этом году мы к этим модульным котельным будем подключать когенерационные установки, чтобы они были полностью автономны», — сообщил заместитель начальника ХОВА Игорь Турченко на брифинге 16 апреля.

Он отметил, что в целом в области при подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов продолжат децентрализацию отопления.

«Мы продолжаем работу по установке когенерационных установок. Мы прошли конкурс по Европейскому инвестиционному банку, и такие громады, как Балаклея, Изюм, Златополь, Мерефа, Песочин, Слобожанское и Солоницевка выиграли конкурсы на установку когенерационных установок. В этом году тоже будем продолжать работать в этом направлении», — подчеркнул он.