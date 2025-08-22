«Верхівка айсберга»: питання виживання міста на Харківщині підняли в Раді 📹
Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради звернулась до віцепрем’єра Олексія Кулеби з проханням вирішити питання з блокуванням рахунків тепловиків у Лозовій.
Як підкреслила Гриб, це питання “стосується не просто підготовки до зими, а й виживання цілого міста”.
“Системна криза в теплоенергетиці має конкретне ім’я – борги. Вони виникають через різницю в тарифах, яку держава, на превеликий жаль, не компенсує підприємствам ТКЕ, хоча й повинна це робити в межах меморандуму. Як наслідок – у тепловиків накопичуються мільйонні борги, їм блокують рахунки, і вони фізично не можуть готуватися до опалювального сезону. Один з найгостріших прикладів – Лозова на Харківщині. Це прифронтова територія, яка до того ж стала важливим гуманітарним хабом для переселенців. Залишити таких людей без тепла – неприпустимо. Саме тому я наголосила, що системні рішення потребують часу, якого в Лозової просто немає, і попросила пана Кулебу втрутитись у ситуацію точково і невідкладно”, – пише нардепка.
Кулеба погодився, що потрібно діяти оперативно, а також підтвердив, що особисто контактує як з керівником Лозівської громади, так і з очільником «Нафтогазу». Позиція, яку він озвучив, – «Нафтогаз» не повинен блокувати рахунки підприємств ТКЕ, особливо на прифронтових територіях.
“І для того, щоб унеможливити такі дії в майбутньому, потрібні відповідні законодавчі зміни. Історія Лозової – це лише верхівка айсберга. Потрібно не латати дірки, а терміново вирішувати фінансові проблеми теплокомуненерго на державному рівні”, – додала Гриб.
Зазначимо, механізм компенсації різниці у тарифах передбачений українським законодавством та постановами Кабміну. Методику уряд затвердив 8 вересня 2021 року. Суть у тому, що держава «закриває прозір» між реальною собівартістю послуги та тим тарифом, який встановлений для населення. Оскільки з початку повномасштабного вторгнення РФ тепловики плату за свої послуги не підвищують, утворилися великі борги — причому не лише в держави перед комунальниками, а й у підприємств теплокомуненерго — за газ. У Лозовій ситуація з боргами цієї зими дійшла до того, що мер Сергій Зеленський писав заяву про звільнення.
15 серпня виконавча служба наклала арешт на кошти лозівського КП «Тепловодосервіс» через заборгованість перед «Нафтогазом» у розмірі понад 8 мільйонів гривень. Як пояснили у КП, борги накопичилися з кількох причин. Основна з них – невиплата державної компенсації різниці у тарифах, а це майже 19 мільйонів гривень. Через блокування рахунків підприємство не може готуватися до нового опалювального сезону, розраховуватись із постачальниками та виконувати роботи.
Читайте також: 13 млрд гривень винні з держбюджету тепловикам Харківської області – ХОВА
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: Верхованя Рада, долги, Лозовая, новини Харкова, опалення, отопительный сезон;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Верхівка айсберга»: питання виживання міста на Харківщині підняли в Раді 📹»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2025 в 19:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради звернулась до віцепрем’єра Олексія Кулеби.".