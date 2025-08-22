Live
«Верхівка айсберга»: питання виживання міста на Харківщині підняли в Раді 📹

Політика 19:36   22.08.2025
Олена Нагорна
«Верхівка айсберга»: питання виживання міста на Харківщині підняли в Раді 📹 Скриншот

Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради звернулась до віцепрем’єра Олексія Кулеби з проханням вирішити питання з блокуванням рахунків тепловиків у Лозовій.

Як підкреслила Гриб, це питання “стосується не просто підготовки до зими, а й виживання цілого міста”.

“Системна криза в теплоенергетиці має конкретне ім’я – борги. Вони виникають через різницю в тарифах, яку держава, на превеликий жаль, не компенсує підприємствам ТКЕ, хоча й повинна це робити в межах меморандуму. Як наслідок – у тепловиків накопичуються мільйонні борги, їм блокують рахунки, і вони фізично не можуть готуватися до опалювального сезону. Один з найгостріших прикладів – Лозова на Харківщині. Це прифронтова територія, яка до того ж стала важливим гуманітарним хабом для переселенців. Залишити таких людей без тепла – неприпустимо. Саме тому я наголосила, що системні рішення потребують часу, якого в Лозової просто немає, і попросила пана Кулебу втрутитись у ситуацію точково і невідкладно”, – пише нардепка.

Кулеба погодився, що потрібно діяти оперативно, а також підтвердив, що особисто контактує як з керівником Лозівської громади, так і з очільником «Нафтогазу». Позиція, яку він озвучив, – «Нафтогаз» не повинен блокувати рахунки підприємств ТКЕ, особливо на прифронтових територіях.

“І для того, щоб унеможливити такі дії в майбутньому, потрібні відповідні законодавчі зміни. Історія Лозової – це лише верхівка айсберга. Потрібно не латати дірки, а терміново вирішувати фінансові проблеми теплокомуненерго на державному рівні”, – додала Гриб.

Зазначимо, механізм компенсації різниці у тарифах передбачений українським законодавством та постановами Кабміну. Методику уряд затвердив  8 вересня 2021 року. Суть у тому, що держава «закриває прозір» між реальною собівартістю послуги та тим тарифом, який встановлений для населення. Оскільки з початку повномасштабного вторгнення РФ тепловики плату за свої послуги не підвищують, утворилися великі борги — причому не лише в держави перед комунальниками, а й у підприємств теплокомуненерго — за газ. У Лозовій ситуація з боргами цієї зими дійшла до того, що мер Сергій Зеленський писав заяву про звільнення.

15 серпня виконавча служба наклала арешт на кошти лозівського КП «Тепловодосервіс» через заборгованість перед «Нафтогазом» у розмірі понад 8 мільйонів гривень. Як пояснили у КП, борги накопичилися з кількох причин. Основна з них – невиплата державної компенсації різниці у тарифах, а це майже 19 мільйонів гривень. Через блокування рахунків підприємство не може готуватися до нового опалювального сезону, розраховуватись із постачальниками та виконувати роботи.

Читайте також: 13 млрд гривень винні з держбюджету тепловикам Харківської області – ХОВА

Автор: Олена Нагорна
Новини за темою:


  Кореспондент Олена Нагорна