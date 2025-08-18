Громада на Харківщині може не встигнути підготуватись до опалювального сезону

З 15 серпня у Лозівській громаді тепловикам заблокували рахунки, повідомили у телеграм-каналі «LozovaNews».

«Державна виконавча служба наклала арешт на кошти КП «Тепловодосервіс». Причина – заборгованість перед компанією «Нафтогаз Трейдинг». Розмір стягнення перевищує 8 мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.

Як пояснюють у КП, борги накопичилися з кількох причин. Основна з них – не виплата державної компенсації різниці тарифів. Наразі сума підтвердженої, але невідшкодованої різниці становить майже 19 мільйонів гривень.

«Через блокування рахунків підприємство не може вчасно готуватися до нового опалювального сезону, розраховуватися з постачальниками та виконувати роботи. У критичній ситуації опинилися не лише послуги з теплопостачання, а й водопостачання, водовідведення та вивезення сміття», – зазначили у телеграм-каналі.