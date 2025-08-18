Громада на Харківщині може не встигнути підготуватись до опалювального сезону
З 15 серпня у Лозівській громаді тепловикам заблокували рахунки, повідомили у телеграм-каналі «LozovaNews».
«Державна виконавча служба наклала арешт на кошти КП «Тепловодосервіс». Причина – заборгованість перед компанією «Нафтогаз Трейдинг». Розмір стягнення перевищує 8 мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.
Як пояснюють у КП, борги накопичилися з кількох причин. Основна з них – не виплата державної компенсації різниці тарифів. Наразі сума підтвердженої, але невідшкодованої різниці становить майже 19 мільйонів гривень.
«Через блокування рахунків підприємство не може вчасно готуватися до нового опалювального сезону, розраховуватися з постачальниками та виконувати роботи. У критичній ситуації опинилися не лише послуги з теплопостачання, а й водопостачання, водовідведення та вивезення сміття», – зазначили у телеграм-каналі.
Читайте також: До чого готуватись харків’янам цієї зими, відповів Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: долги, Лозовая, отопительний сезон, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Громада на Харківщині може не встигнути підготуватись до опалювального сезону»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 16:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 15 серпня у Лозівській громаді тепловикам заблокували рахунки, повідомили у телеграм-каналі «LozovaNews».".