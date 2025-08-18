Live
  • Пн 18.08.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.31

Громада на Харківщині може не встигнути підготуватись до опалювального сезону

Суспільство 16:19   18.08.2025
Вікторія Яковенко
Громада на Харківщині може не встигнути підготуватись до опалювального сезону

З 15 серпня у Лозівській громаді тепловикам заблокували рахунки, повідомили у телеграм-каналі «LozovaNews».

«Державна виконавча служба наклала арешт на кошти КП «Тепловодосервіс». Причина – заборгованість перед компанією «Нафтогаз Трейдинг». Розмір стягнення перевищує 8 мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.

Як пояснюють у КП, борги накопичилися з кількох причин. Основна з них – не виплата державної компенсації різниці тарифів. Наразі сума підтвердженої, але невідшкодованої різниці становить майже 19 мільйонів гривень.

«Через блокування рахунків підприємство не може вчасно готуватися до нового опалювального сезону, розраховуватися з постачальниками та виконувати роботи. У критичній ситуації опинилися не лише послуги з теплопостачання, а й водопостачання, водовідведення та вивезення сміття», – зазначили у телеграм-каналі.

Читайте також: До чого готуватись харків’янам цієї зими, відповів Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«єОселя» стане доступнішою. Жителям Харківщини розповіли нові умови
«єОселя» стане доступнішою. Жителям Харківщини розповіли нові умови
18.08.2025, 16:49
Громада на Харківщині може не встигнути підготуватись до опалювального сезону
Громада на Харківщині може не встигнути підготуватись до опалювального сезону
18.08.2025, 16:19
Аналітик: плацдарм окупантів на Харківщині перетворився у звалище трупів
Аналітик: плацдарм окупантів на Харківщині перетворився у звалище трупів
18.08.2025, 15:26
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинули діти
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинули діти
18.08.2025, 15:30
Підтримати сусідні регіони: на Харківщині відкрили центр для жителів Донеччини
Підтримати сусідні регіони: на Харківщині відкрили центр для жителів Донеччини
18.08.2025, 14:45
Атаки РФ на Харків: скільки будівель пошкоджені, повідомили в мерії
Атаки РФ на Харків: скільки будівель пошкоджені, повідомили в мерії
18.08.2025, 15:51

Новини за темою:

09:25
Підтвердили рейтинг інвестиційної привабливості Харкова: що це означає
15:55
З якою сумою боргу за тепло і гарячу воду ХТМ можуть подати до суду
18:30
Війна спише чи доведеться платити: Харківські тепломережі – про борги та плани
21:24
Харків’яни накопичують борги за комуналку: хто може поплатитися майном 📹
13:36
Штрафи ТЦК: скільки боргів на Харківщині, підрахували аналітики

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Громада на Харківщині може не встигнути підготуватись до опалювального сезону»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 16:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 15 серпня у Лозівській громаді тепловикам заблокували рахунки, повідомили у телеграм-каналі «LozovaNews».".