До чого готуватись харків’янам цієї зими, відповів Терехов
Як у Харкові проходить підготовка до опалювального сезону розповів в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.
Він зазначив, що готуватись до наступної зими почали одразу після завершення опалювального сезону. Підкреслив: працівники КП «ХТМ» працюють майже цілодобово.
«Ми завжди згуртовані, завжди налаштовані, у нас бойовий дух. Але ми готуємося до різних сценаріїв. І цю зиму, яка минула, було важко, але ми достойно пройшли. Так, були певні відключення, бо ворог розтрощив нам і трансформаторні підстанції, і генеруюче обладнання, але ми витримали. І працюємо сьогодні: створюємо «енергетичний острів», і маємо надію, що ми теж зробимо таким чином, що пройдемо опалювальний сезон, зиму більш-менш нормально. Я не можу розкривати всі подробиці, але дуже багато зроблено і щодо встановлення когенераційного обладнання, і щодо заміни мереж», – зазначив міський голова.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2025 в 13:16;
