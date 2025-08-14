К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов

Как в Харькове проходит подготовка к отопительному сезону, рассказал в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

Он отметил, что готовиться к следующей зиме начали сразу после завершения отопительного сезона. Подчеркнул, что работники КП «ХТС» работают почти круглосуточно.

«Мы всегда сплочены, всегда настроены, у нас боевой дух. Но мы готовимся к разным сценариям. И прошлую зиму было тяжело, но мы достойно прошли. Да, были определенные отключения, потому что враг разрушил нам и трансформаторные подстанции, и генерирующее оборудование, но мы выдержали. И работаем сегодня: создаем «энергетический остров», и надеемся, что мы тоже сделаем таким образом, что пройдем отопительный сезон, эту зиму более-менее нормально. Я не могу раскрывать все подробности, но очень многое сделано и по установке когенерационного оборудования, и по замене сетей», — отметил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»