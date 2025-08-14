К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
Как в Харькове проходит подготовка к отопительному сезону, рассказал в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.
Он отметил, что готовиться к следующей зиме начали сразу после завершения отопительного сезона. Подчеркнул, что работники КП «ХТС» работают почти круглосуточно.
«Мы всегда сплочены, всегда настроены, у нас боевой дух. Но мы готовимся к разным сценариям. И прошлую зиму было тяжело, но мы достойно прошли. Да, были определенные отключения, потому что враг разрушил нам и трансформаторные подстанции, и генерирующее оборудование, но мы выдержали. И работаем сегодня: создаем «энергетический остров», и надеемся, что мы тоже сделаем таким образом, что пройдем отопительный сезон, эту зиму более-менее нормально. Я не могу раскрывать все подробности, но очень многое сделано и по установке когенерационного оборудования, и по замене сетей», — отметил городской голова.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: Терехов назвал, сколько домов в Харькове уже восстановили в этом году
Новости по теме:
- Категории: Записано, Харьков; Теги: зима, Игорь Терехов, новости Харькова, отопительний сезон;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 13:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как в Харькове проходит подготовка к отопительному сезону, рассказал в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.".