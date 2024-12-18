Зеленський вирішив звільнитись: реакція людей

Міський голова міста Лозова на Харківщині Сергій Зеленський написав заяву про звільнення. Про це він повідомив на власній сторінці у фейсбуці.

«Секретарю Лозівської міської ради Кушнір Ю.В. Голови Лозівської міської ради Зеленського С.В. Прошу вас звільнити мене з посади Лозівського міського голови на черговій сесії 19 грудня 2024 року, за власним бажанням. Лозова це Україна! Разом до Перемоги! Слава Україні! З любов’ю до України та громади С.Зеленський (підпис). 18.12.2024 року», – йдеться у повідомленні.

Під дописом – вже понад 100 коментарів, більшість людей шоковані рішенням Зеленського та засмучені. Деякі вважають, що акаунт мера зламали.

На деякі коментарі Зеленський відреагував та написав: «Рішення прийняте. Працюємо далі», однак цю відповідь люди теж не зрозуміли.

Деякі користувачі зазначили, що заява складена неправильно, однак мер Лозової пояснив, що у відділі кадрів все написано згідно з чинним законодавством.