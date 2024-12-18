Live
  • Чт 19.12.2024
  • Харків  -3°С
  • USD 41.9
  • EUR 43.96

Зеленський вирішив звільнитись: реакція людей

Суспільство 13:15   18.12.2024
Вікторія Яковенко
Зеленський вирішив звільнитись: реакція людей Фото: фейсбук Сергія Зеленського

Міський голова міста Лозова на Харківщині Сергій Зеленський написав заяву про звільнення. Про це він повідомив на власній сторінці у фейсбуці.

«Секретарю Лозівської міської ради Кушнір Ю.В. Голови Лозівської міської ради Зеленського С.В. Прошу вас звільнити мене з посади Лозівського міського голови на черговій сесії 19 грудня 2024 року, за власним бажанням. Лозова це Україна! Разом до Перемоги! Слава Україні! З любов’ю до України та громади С.Зеленський (підпис). 18.12.2024 року», – йдеться у повідомленні.

Зеленский на Харьковщине решил уволиться
скриншот

Під дописом – вже понад 100 коментарів, більшість людей шоковані рішенням Зеленського та засмучені. Деякі вважають, що акаунт мера зламали.

Зеленский на Харьковщине решил уволиться
скриншот

На деякі коментарі Зеленський відреагував та написав: «Рішення прийняте. Працюємо далі», однак цю відповідь люди теж не зрозуміли.

Зеленский на Харьковщине решил уволиться
скриншот

Деякі користувачі зазначили, що заява складена неправильно, однак мер Лозової пояснив, що у відділі кадрів все написано згідно з чинним законодавством.

Читайте також: Батьки попросили: ялинку прикрасили у центрі міста на Харківщині – Зеленський

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
“Дуже болюче питання щодо Patriot”: Чубенко – про захист Харкова у 2025-му 📹
“Дуже болюче питання щодо Patriot”: Чубенко – про захист Харкова у 2025-му 📹
18.12.2024, 22:49
Вибухи чутно в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
Вибухи чутно в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
18.12.2024, 22:53
Зеленський вирішив звільнитись: реакція людей
Зеленський вирішив звільнитись: реакція людей
18.12.2024, 13:15
Вибухи, які чули в Харкові ввечері: Чубенко розповів, що це було (відео)
Вибухи, які чули в Харкові ввечері: Чубенко розповів, що це було (відео)
18.12.2024, 22:02
Новини Харкова — головне за 18.12: чутно вибухи, б’ють поблизу Циркунів
Новини Харкова — головне за 18.12: чутно вибухи, б’ють поблизу Циркунів
18.12.2024, 23:17
БпЛА «Молния» вдарив вранці по ТРЦ у Харкові: наслідки (фото, відео)
БпЛА «Молния» вдарив вранці по ТРЦ у Харкові: наслідки (фото, відео)
18.12.2024, 16:02

Новини за темою:

16:32
46 сертифікатів за знищене житло видали харків’янам на 29 лютого
12:39
Перша заява Сирського після призначення: повідомив про «нові завдання»
19:00
Як ВПО і постраждалим від війни безкоштовно вирішити свої юридичні питання?
15:03
Харківщина – лідер за кількістю поданих заяв на програму єВідновлення
22:00
ЦНАПи і служба “15-62” заявки на заміну вікон не приймають – мерія Харкова

Ви читали новину: «Зеленський вирішив звільнитись: реакція людей»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова міста Лозова на Харківщині Сергій Зеленський написав заяву про звільнення. Про це він повідомив на власній сторінці у фейсбуці.".