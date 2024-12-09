Батьки попросили: ялинку прикрасили у центрі міста на Харківщині – Зеленський

Через численні звернення батьків вирішили прикрасити ялинку в центрі Лозової, повідомив голова Лозовського міської територіальної громади Сергій Зеленський.

«Обрали живе дерево у сквері Шевченка. Ялинка засяє вже найближчим часом. Підприємці, організації та установи громади теж потроху додають новорічні прикраси», – повідомив Зеленський

Головну ялинку біля Палацу культури не будуть встановлювати.

«Зробимо це разом з нашими захисниками та захисницями, коли вони повернуться додому. А поки є важливіші справи», – пояснив Зеленський.