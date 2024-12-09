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Батьки попросили: ялинку прикрасили у центрі міста на Харківщині – Зеленський

Суспільство 20:31   09.12.2024
Оксана Якушко
Батьки попросили: ялинку прикрасили у центрі міста на Харківщині – Зеленський

Через численні звернення батьків вирішили прикрасити ялинку в центрі Лозової, повідомив голова Лозовського міської територіальної громади Сергій Зеленський.

«Обрали живе дерево у сквері Шевченка. Ялинка засяє вже найближчим часом. Підприємці, організації та установи громади теж потроху додають новорічні прикраси», – повідомив Зеленський

Головну ялинку біля Палацу культури не будуть встановлювати.

«Зробимо це разом з нашими захисниками та захисницями, коли вони повернуться додому. А поки є важливіші справи», – пояснив Зеленський.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 20:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через численні звернення батьків вирішили прикрасити ялинку в центрі Лозової, повідомив голова Лозовського міської територіальної громади Сергій Зеленський.".