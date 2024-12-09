Батьки попросили: ялинку прикрасили у центрі міста на Харківщині – Зеленський
Через численні звернення батьків вирішили прикрасити ялинку в центрі Лозової, повідомив голова Лозовського міської територіальної громади Сергій Зеленський.
«Обрали живе дерево у сквері Шевченка. Ялинка засяє вже найближчим часом. Підприємці, організації та установи громади теж потроху додають новорічні прикраси», – повідомив Зеленський
Головну ялинку біля Палацу культури не будуть встановлювати.
«Зробимо це разом з нашими захисниками та захисницями, коли вони повернуться додому. А поки є важливіші справи», – пояснив Зеленський.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: елка, Лозовая, Сергей Зеленский, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 20:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через численні звернення батьків вирішили прикрасити ялинку в центрі Лозової, повідомив голова Лозовського міської територіальної громади Сергій Зеленський.".