Чи буде метро в Харкові безплатним після скандалу з боргами – відповідь мера
Харківський міський голова Ігор Терехов у етері нацмарафону відповів на запитання щодо боргів за енергоносії, а також – про соціальні програми в Харкові, зокрема – безплатний проїзд.
“Справді, протягом тижня такий був виплеск у ЗМІ, що місто Харків заборгувало, різні суми називалися. Але хочу сказати, що це одна сторона медалі. Є й зворотна сторона медалі, коли держава заборгувала. І це борги ще з 2014 року, до речі, які накопичувалися. Держава заборгувала практично ті ж самі суми, які місто Харків і винно. Цей борг утворився не одразу і не під час війни зовсім. Бо сьогодні ми сплачуємо всі платежі, які потрібні – і за газопостачання, і за електропостачання, і за водопостачання – за все ми сплачуємо. У нас боргів по цій ситуації, яка під час війни, зовсім нема”, – заявив Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Він зазначив, що керівництво міста веде “конструктивні перемовини” з урядом та шукає рішення. А також наголосив, що ситуація складна не лише в Харкові. Борги за енергоносії є і в інших містах країни. І їм також держава не компенсувала різницю в тарифах.
Читайте також: “Верхівка айсберга”: питання виживання міста на Харківщині порушили в Раді 📹
Мер Харкова також прокоментував перспективи соціальних програм, які реалізують у місті, зокрема – безплатного проїзду в транспорті.
“Безплатний проїзд буде залишатися. Я хочу, щоб мене зрозуміли. Постійно лунає повітряна тривога. Люди використовують метрополітен як основне укриття. І сьогодні як? Продавати квитки? Брати кошти за те, що люди, зберігаючи своє життя, спускаються до метрополітену? Я вважаю, це неможливо. Це неможливо, і це не по-людськи, перш за все. Тобто ми підтримуємо людей”, – сказав Терехов.
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2026 в 11:21;