Генштаб сообщил, где враг акцентировал атакующие действия на Харьковщине

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 24 июля сообщил о боях на севере от Харькова и Купянском направлении.

«На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск. На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки возросло до девяти. Силы обороны отражали штурмовые действия противника около шести разных населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг на Синьковке, где при поддержке авиации провел четыре атаки», — проинформировали в Генштабе ВСУ.

Под авиаударами в течение суток были: Ветеринарное, Липцы, Малые Проходы, Рубежное, Старица, Веселое, Синьковка.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 152 боевых столкновения. Генштаб сообщил о потерях врага.