Live
  • Ср 24.07.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.77

Россияне заявляют, что вытеснили ВСУ из Глубокого: данные ISW и DeepState

Происшествия 07:57   24.07.2024
Оксана Горун
Россияне заявляют, что вытеснили ВСУ из Глубокого: данные ISW и DeepState Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 23 июля сообщил о «победных реляциях» российских так называемых военкоров относительно событий в районе Глубокого на Харьковщине, а также — на Купянском направлении.

«Российские источники утверждали, что российские войска полностью вытеснили украинские войска из Глубокого (к северу от Харькова) и далее на расстояние до одного километра, хотя ISW еще не обнаружил визуальных доказательств того, что российские войска контролируют все Глубокое», — прокомментировали в ISW.

«Не заметила» российских «успехов» в Глубоком и команда украинских аналитиков «DeepState». Изменений в карту боевых действий не вносили. Глубокое все так же разделено примерно поровну: за «серую» и оккупированную зоны.

В то же время в своем telegram-канале DeepState заявила об оккупации россиянами села Песчаное на Купянском направлении.

«Российские военные блогеры также утверждали, что российские войска продвинулись более чем на 800 метров в пределах Песчаного (к юго-востоку от Купянска)», — отметили в Институте изучения войны.

Читайте также: Главные новости Харькова 24.07: ракетный удар, прилет «шахеда», 2 пострадавших

По данным ISW, 22 и 23 июля продолжались позиционные бои в районе Глубокого, Волчанска (к северо-востоку от Харькова), Волчанских Хуторов и Тихого на Харьковском направлении, а также — в нескольких местах фронта на Купянском направлении (в районах Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки).

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 24.07: ракетный удар, прилет «шахеда», 2 пострадавших
Главные новости Харькова 24.07: ракетный удар, прилет «шахеда», 2 пострадавших
24.07.2024, 07:39
По Харькову ударили неизвестными ракетами, в области — прилет «шахеда» — ХОВА
По Харькову ударили неизвестными ракетами, в области — прилет «шахеда» — ХОВА
24.07.2024, 07:09
Терехов сообщил, куда ударили оккупанты утром в Харькове
Терехов сообщил, куда ударили оккупанты утром в Харькове
24.07.2024, 05:51
В Харькове раздался взрыв: данные Терехова и Синегубова
В Харькове раздался взрыв: данные Терехова и Синегубова
24.07.2024, 05:22
В Харькове — «прилет» по промышленному зданию, под Харьковом — по конюшне
В Харькове — «прилет» по промышленному зданию, под Харьковом — по конюшне
24.07.2024, 07:33
Обстрел Харькова и области: поврежден экопарк (фото)
Обстрел Харькова и области: поврежден экопарк (фото)
24.07.2024, 08:08

Новости по теме:

16:02
Залужный настаивал перед вторжением объявить всеобщую мобилизацию — NV
08:13
Враг атаковал в Глубоком, Волчанске и у 7 сел Купянского района — Генштаб
08:01
ВС РФ продвинулись в двух местах фронта на Харьковщине: данные ISW и DeepState
10:57
ВС РФ активизировались в направлении Боровой — Коваленко
10:01
ВС РФ перешли к обороне в районе Лукьянцов — ОТГВ «Харьков»

Вы читали новость: «Россияне заявляют, что вытеснили ВСУ из Глубокого: данные ISW и DeepState»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 07:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 23 июля сообщил о «победных реляциях» российских так называемых военкоров относительно событий в районе Глубокого на Харьковщине, а также — на Купянском направлении".