Россияне заявляют, что вытеснили ВСУ из Глубокого: данные ISW и DeepState

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 23 июля сообщил о «победных реляциях» российских так называемых военкоров относительно событий в районе Глубокого на Харьковщине, а также — на Купянском направлении.

«Российские источники утверждали, что российские войска полностью вытеснили украинские войска из Глубокого (к северу от Харькова) и далее на расстояние до одного километра, хотя ISW еще не обнаружил визуальных доказательств того, что российские войска контролируют все Глубокое», — прокомментировали в ISW.

«Не заметила» российских «успехов» в Глубоком и команда украинских аналитиков «DeepState». Изменений в карту боевых действий не вносили. Глубокое все так же разделено примерно поровну: за «серую» и оккупированную зоны.

В то же время в своем telegram-канале DeepState заявила об оккупации россиянами села Песчаное на Купянском направлении.

«Российские военные блогеры также утверждали, что российские войска продвинулись более чем на 800 метров в пределах Песчаного (к юго-востоку от Купянска)», — отметили в Институте изучения войны.

По данным ISW, 22 и 23 июля продолжались позиционные бои в районе Глубокого, Волчанска (к северо-востоку от Харькова), Волчанских Хуторов и Тихого на Харьковском направлении, а также — в нескольких местах фронта на Купянском направлении (в районах Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки).