Россияне заявляют, что вытеснили ВСУ из Глубокого: данные ISW и DeepState
Институт изучения войны (ISW) в сводке за 23 июля сообщил о «победных реляциях» российских так называемых военкоров относительно событий в районе Глубокого на Харьковщине, а также — на Купянском направлении.
«Российские источники утверждали, что российские войска полностью вытеснили украинские войска из Глубокого (к северу от Харькова) и далее на расстояние до одного километра, хотя ISW еще не обнаружил визуальных доказательств того, что российские войска контролируют все Глубокое», — прокомментировали в ISW.
«Не заметила» российских «успехов» в Глубоком и команда украинских аналитиков «DeepState». Изменений в карту боевых действий не вносили. Глубокое все так же разделено примерно поровну: за «серую» и оккупированную зоны.
В то же время в своем telegram-канале DeepState заявила об оккупации россиянами села Песчаное на Купянском направлении.
«Российские военные блогеры также утверждали, что российские войска продвинулись более чем на 800 метров в пределах Песчаного (к юго-востоку от Купянска)», — отметили в Институте изучения войны.
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По данным ISW, 22 и 23 июля продолжались позиционные бои в районе Глубокого, Волчанска (к северо-востоку от Харькова), Волчанских Хуторов и Тихого на Харьковском направлении, а также — в нескольких местах фронта на Купянском направлении (в районах Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, глубокое, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, песчаное, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 07:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 23 июля сообщил о «победных реляциях» российских так называемых военкоров относительно событий в районе Глубокого на Харьковщине, а также — на Купянском направлении".