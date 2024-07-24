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Росіяни заявляють, що витіснили ЗСУ з Глибокого: дані ISW та DeepState

Події 07:57   24.07.2024
Оксана Горун
Росіяни заявляють, що витіснили ЗСУ з Глибокого: дані ISW та DeepState

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 23 липня повідомив про “переможні реляції” російських так званих військкорів щодо подій у районі Глибокого на Харківщині, а також – на Куп’янському напрямку.

“Російські джерела стверджували, що російські війська повністю витіснили українські війська з Глибокого (на північ від Харкова) і далі на відстань до одного кілометра, хоча ISW ще не виявив візуальних доказів того, що російські війська контролюють все Глибоке”, – прокоментували в ISW.

“Не помітила” російських “успіхів” у Глибокому й команда українських аналітиків “DeepState”. Змін до карти бойових дій не вносили. Глибоке так само розділене приблизно порівну: за “сіру” і окуповану зони.

Водночас у своєму телеграм-каналі DeepState заявила про окупацію росіянами села Піщане на Куп’янському напрямку.

“Російські військові блогери також стверджували, що російські війська просунулися більш ніж на 800 метрів у межах Піщаного (на південний схід від Куп’янська)”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

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За даними ISW, 22 та 23 липня тривали позиційні бої в районі Глибокого, Вовчанська (на північний схід від Харкова), Вовчанських Хуторів і Тихого на Харківському напрямку, а також – у кількох місцях фронту на Куп’янському напрямку (в районах Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колесниківки, Берестового, Стельмахівки).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 07:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 23 липня повідомив про “переможні реляції” російських так званих військкорів щодо подій у районі Глибокого на Харківщині, а також – на Куп’янському напрямку".