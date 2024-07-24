Головні новини Харкова 24 липня: вибухи, “прильоти” у місті та області

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:18

По Харкову РФ вдарила ракетами С-300: є загиблий – Терехов

Один із ударів армії РФ по Харкову прийшовся у район приватного сектору, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях «прильотів» працюють усі відповідні служби», – написав мер.

Попередньо, за даними Терехова, Харків вранці окупанти обстріляли ракетами С-300.

06:11

Вже відомо про одного постраждалого через удар по селищу під Харковом

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного постраждалого чоловіка через удар армії РФ вранці по Малоданилівській громаді.

«За уточненими даними, один цивільний чоловік зазнав поранень. Без госпіталізації», – написав Синєгубов.

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов уточнив, що «приліт» зафіксували в селищі Лісне Харківського району.

«Пʼятий день поспіль обстрілюють селище Лісне. На жаль, є постраждалі», – зазначив він.

05:55

Терехов повідомив, куди вдарили окупанти вранці в Харкові

Перший удар по Харкові прийшовся в промислову зону одного з районів Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється», – написав мер.

«Приліт» також зафіксували в Малоданилівській громаді. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, армія РФ вдарила туди о 05:00. Є загоряння цивільної будівлі.

05:42

Близько 05:30 у Харкові було чутно щонайменше ще два вибухи

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдає повторних ударів і закликав бути обережними.

Бути в укриттях закликав і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

05:28

Близько 05:15 у Харкові було чутно вибух

Мер Харкова Ігор Терехов закликав бути обережними.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту.