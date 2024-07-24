Генштаб повідомив, де ворог акцентував атакувальні дії на Харківщині
Ілюстрація: мапа DeepState
Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 24 липня повідомив про бої на півночі від Харкова та Куп’янському напрямку.
“На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до дев’яти. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля шести різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог на Синьківці, де, за підтримки авіації, провів чотири атаки“, – поінформували в Генштабі ЗСУ.
Під авіаударами протягом доби були: Ветеринарне, Липці, Малі Проходи, Рубіжне, Стариця, Веселе, Синьківка.
Загалом на фронті в Україні зафіксували 152 бойові зіткнення. Генштаб повідомив про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 08:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 24 липня повідомив про бої на півночі від Харкова та Куп’янському напрямку".