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Через останній ракетний удар по Харкову постраждали шестеро людей – Терехов

Події 14:47   24.07.2024
Вікторія Яковенко
Через останній ракетний удар по Харкову постраждали шестеро людей – Терехов

Внаслідок удару РФ по Харкову близько 14:15 є постраждалі.

«Внаслідок останнього ракетного удару по Харкову постраждали шестеро городян. Їм надають медичну допомогу», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно в Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували в Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. “Приліт” був на території екопарку. Там спалахнули стайні, коней вдалося врятувати. Однак голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив  про зникнення кенгуру, який мешкав в одному зі знищених росіянами приміщень. Начальник ХОВА поінформував, що тип ракет, які вдарили по Харкову, ще встановлюють, а по Малоданилівській громаді прилетів “шахед”.

Також щонайменше два вибухи чули у Харкові близько 12:10. РФ ракетами атакувала інфраструктурний об’єкт у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов. На місці влучення сильна пожежа. За даними мера, постраждали двоє людей.

Ще один вибух чули у Харкові близько 14:15. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, удар прийшовся знову по Холодногірського району.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 14:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару РФ по Харкову близько 14:15 є постраждалі.".