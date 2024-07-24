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Из-за последнего удара по Харькову пострадали шесть человек — Терехов

Происшествия 14:47   24.07.2024
Виктория Яковенко
Из-за последнего удара по Харькову пострадали шесть человек — Терехов

В результате удара РФ по Харькову около 14:15 есть пострадавшие.

«В результате последнего ракетного удара по Харькову пострадали шесть горожан. Им оказывают медицинскую помощь», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, в Харькове раздался взрыв в 05:15 24 июля. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по городу пришелся в промышленную зону. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, армия РФ ударила туда в 05:00. «Прилет» был на территории экопарка. Там загорелись конюшни, коней удалось спасти. Однако глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о пропаже кенгуру, который жил в одном из уничтоженных россиянами помещений. Начальник ХОВА сообщил, что тип ракет, которые прилетели по Харькову, еще устанавливают, а по Малоданиловской громаде прилетел «шахед».

Также по меньшей мере два взрыва слышали в Харькове около 12:10. РФ ракетами атаковала инфраструктурный объект в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. На месте попадания сильный пожар. По данным мэра, пострадали два человека.

Еще один взрыв слышали в Харькове около 14:15. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, удар пришелся снова по Холодногорскому району.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 14:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара РФ по Харькову около 14:15 есть пострадавшие.".