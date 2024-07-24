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У Харкові скасували графіки погодинних відключень: як надовго

Суспільство 10:29   24.07.2024
Оксана Горун
У Харкові скасували графіки погодинних відключень: як надовго Фото: АТ “Харківобленерго”

У Харкові вранці 24 липня почалися погодинні відключення, проте світло повернули значно раніше за “планові терміни”. Енергетики пояснили, що відбувається.

“Шановні, споживачі! Графіки погодинних відключень скасовано до 16:00”, – поінформувала пресслужба Харківобленерго.

Причини “ослаблення” графіків енергетики не повідомили. Проте раніше посилені відключення пов’язували з рекордною спекою. На цей час температура в Харкові та області суттєво знизилася – вранці 24 липня термометри показували близько 20°, а, за прогнозом Регіонального центру з гідрометеорології, вдень буде максимум +28° у Харкові та 30° – в області.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 10:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вранці 24 липня почалися погодинні відключення, проте світло повернули значно раніше за “планові терміни”. Енергетики пояснили, що відбувається".