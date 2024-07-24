У Харкові скасували графіки погодинних відключень: як надовго
Фото: АТ “Харківобленерго”
У Харкові вранці 24 липня почалися погодинні відключення, проте світло повернули значно раніше за “планові терміни”. Енергетики пояснили, що відбувається.
“Шановні, споживачі! Графіки погодинних відключень скасовано до 16:00”, – поінформувала пресслужба Харківобленерго.
Причини “ослаблення” графіків енергетики не повідомили. Проте раніше посилені відключення пов’язували з рекордною спекою. На цей час температура в Харкові та області суттєво знизилася – вранці 24 липня термометри показували близько 20°, а, за прогнозом Регіонального центру з гідрометеорології, вдень буде максимум +28° у Харкові та 30° – в області.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, графики, електрика, новини Харкова, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 10:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вранці 24 липня почалися погодинні відключення, проте світло повернули значно раніше за “планові терміни”. Енергетики пояснили, що відбувається".