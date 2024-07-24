В Харькове отменили графики почасовых отключений: как надолго

В Харькове утром 24 июля начались почасовые отключения, однако свет вернули значительно раньше «планового срока». Энергетики пояснили, что происходит.

«Уважаемые, потребители! Графики почасовых отключений отменены до 16:00», — проинформировала пресс-служба Харьковоблэнерго.

Причину «ослабления» графиков энергетики не сообщили. Однако ранее усиленные отключения связывали с рекордной жарой. На данный момент температура в Харькове и области существенно снизилась — утром 24 июля термометры показывали около 20°, а, по прогнозу Регионального центра по гидрометеорологии, днем будет максимум +28° в Харькове и 30° — в области.