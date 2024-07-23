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Ночью может быть гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 24 июля

Общество 21:19   23.07.2024
Елена Нагорная
Ночью может быть гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 24 июля Фото: Василий Голосный

В среду, 24 июля, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков. По области ночью местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем — 26 — 28, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 25 — 30.

Ветер северо-восточный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 21:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 24 июля, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков. По области ночью местами гроза".