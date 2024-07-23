Ночью может быть гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 24 июля

В среду, 24 июля, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков. По области ночью местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем — 26 — 28, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 25 — 30.

Ветер северо-восточный — 7 — 12 м/с.