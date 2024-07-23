Реки на Харьковщине обмелели, уровень воды продолжит падать — предупреждение
В связи с длительным отсутствием дождей и жарой, которая будет сохраняться на Харьковщине до 31 июля, на реках суббассейна Северского Донца в этот период ожидается дальнейший спад уровней воды на 0,1-0,2 метра.
Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение о стихийных гидрологических явлениях IIІ уровня опасности.
В ведомстве прогнозируют, что уровни воды в реке Северский Донец на участке Змиев-Изюм могут приблизиться к минимальным многолетним отметкам за июль. Таких отметок уже достигли уровни воды в Северском Донце возле села Яремовка и в Удах — в районе поселка Пересечное, ожидается их дальнейшее снижение.
«По данным каталога опасности гидрологических явлений прошлых лет, уровни воды в реке Северский Донец возле города Змиев достигли отметки прекращения водозабора насосной станции Змиев ГРЭС», — констатировали в ведомстве.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, реки, Северский Донец, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 20:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с длительным отсутствием дождей и жарой, которая будет сохраняться на Харьковщине до 31 июля, на реках суббассейна Северского Донца в этот период ожидается дальнейший спад уровней воды на 0,1-0,2 метра.".