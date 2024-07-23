Річки на Харківщині обміліли, рівень води продовжить падати – попередження

У зв’язку із тривалою відсутністю дощів та спекою, яка зберігатиметься на Харківщині до 31 липня, на річках суббасейну Сіверського Дінця у цей період очікується подальший спад рівнів води на 0,1-0,2 метра.

Регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про стихійні гідрологічні явища ІІІ рівня небезпечності.

У відомстві прогнозують, що рівні води у річці Сіверський Донець на ділянці Зміїв-Ізюм можуть наблизитись до мінімальних багаторічних позначок за липень. Таких позначок уже досягли рівні води у Сіверському Дінці біля села Яремівка та в Удах – у районі селища Пересічне, очікується їхнє подальше зниження.

“За даними каталогу небезпечності гідрологічних явищ минулих років, рівні води у річці Сіверський Донець біля міста Зміїв досягли відмітки припинення водозабору насосної станції Зміїв ГРЕС“, – констатували у відомстві.