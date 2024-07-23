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Уночі може бути гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 24 липня

Погода 21:19   23.07.2024
Олена Нагорна
Уночі може бути гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 24 липня Фото: Василь Голосний

У середу, 24 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів. По області вночі місцями гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 16 до 18 градусів, удень – 26 – 28, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, вдень – 25 – 30.

Вітер північно-східний – 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 21:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 24 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів. По області вночі місцями гроза".