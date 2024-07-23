Уночі може бути гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 24 липня

У середу, 24 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів. По області вночі місцями гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 16 до 18 градусів, удень – 26 – 28, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, вдень – 25 – 30.

Вітер північно-східний – 7 – 12 м/с.