Що відбувається в Глибокому: інформація ОТУВ “Харків”
За даними захисників України, противник проводить ротацію в Глибокому та вивозить поранених.
“В операційній зоні ОТУ “Харків” російські окупаційні війська продовжують активні дії. В районі населеного пункту Глибоке відмічено перегрупування штурмових груп противника, поодиноке переміщення особового складу, евакуація поранених, а також проведення внутрішньої ротації на передових позиціях“, – поінформували в ОТУВ “Харків”.
Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив: росіяни заявляють, що нібито “витіснили ЗСУ” з Глибокого, проте підтверджень таким реляціям немає. Також немає змін, які могли б свідчити про будь-які успіхи окупантів, на карті DeepState.
У ранковому зведенні ОТУВ “Харків” 24 липня зазначили, що Сили оборони виснажують наступальний потенціал противника у Вовчанську. За добу на Харківському напрямку сталось 13 боїв. З початку поточної доби – ще один, який триває.
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“Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 106 осіб. На нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 50 одиниць озброєння та військової техніки: чотири танки, сім артилерійських систем, одну бойову броньовану машину, 16 автомобілів, одну одиницю спеціальної техніки, 21 БПЛА. Знищено: 46 укриттів особового складу, один стартовий майданчик БПЛА”, – перерахували до ОТУВ “Харків”.
ЗС РФ завдали по позиціях захисників України 13 авіаударів, застосувавши 21 КАБ. Також зафіксовані удари 35 дронів-камікадзе та 413 обстрілів.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 10:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними захисників України, противник проводить ротацію в Глибокому та вивозить поранених".