Что происходит в Глубоком: информация ОТГВ «Харьков»
По данным защитников Украины, противник проводит ротацию в Глубоком и вывозит раненых.
«В операционной зоне ОТГ «Харьков» российские оккупационные войска продолжают активные действия. В районе населенного пункта Глубокое отмечена перегруппировка штурмовых групп противника, единичное перемещение личного состава, эвакуация раненых, а также проведение внутренней ротации на передовых позициях», — проинформировали в ОТГВ «Харьков».
Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил: россияне заявляют, что якобы «вытеснили ВСУ» из Глубокого, однако подтверждений таким реляциям нет. Также нет изменений, которые могли бы свидетельствовать о каких-либо успехах оккупантов, на карте DeepState.
В утренней сводке ОТГВ «Харьков» 24 июля отметили, что Силы обороны истощают наступательный потенциал противника в Волчанске. За сутки на Харьковском направлении произошло 13 боев. С начала текущих суток — еще один, который сейчас продолжается.
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«Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 106 человек. На нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 50 единиц вооружения и военной техники: четыре танка, семь артиллерийских систем, одну боевую бронированную машину, 16 автомобилей, одну единицу специальной техники, 21 БпЛА. Уничтожено: 46 укрытий личного состава, одна стартовая площадка БПЛА», — перечислили в ОТГВ «Харьков».
ВС РФ нанесли по позициям защитников Украины 13 авиаударов, применив 21 КАБ. Также зафиксированы удары 35 дронов-камикадзе и 413 обстрелов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, глубокое, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 10:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным защитников Украины, противник проводит ротацию в Глубоком и вывозит раненых".