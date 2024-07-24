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Что происходит в Глубоком: информация ОТГВ «Харьков»

Происшествия 10:16   24.07.2024
Оксана Горун
Что происходит в Глубоком: информация ОТГВ «Харьков» Фото: «Гострі картузи»/Telegram

По данным защитников Украины, противник проводит ротацию в Глубоком и вывозит раненых.

«В операционной зоне ОТГ «Харьков» российские оккупационные войска продолжают активные действия. В районе населенного пункта Глубокое отмечена перегруппировка штурмовых групп противника, единичное перемещение личного состава, эвакуация раненых, а также проведение внутренней ротации на передовых позициях», — проинформировали в ОТГВ «Харьков».

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил: россияне заявляют, что якобы «вытеснили ВСУ» из Глубокого, однако подтверждений таким реляциям нет. Также нет изменений, которые могли бы свидетельствовать о каких-либо успехах оккупантов, на карте DeepState.

В утренней сводке ОТГВ «Харьков» 24 июля отметили, что Силы обороны истощают наступательный потенциал противника в Волчанске. За сутки на Харьковском направлении произошло 13 боев. С начала текущих суток — еще один, который сейчас продолжается.

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«Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 106 человек. На нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 50 единиц вооружения и военной техники: четыре танка, семь артиллерийских систем, одну боевую бронированную машину, 16 автомобилей, одну единицу специальной техники, 21 БпЛА. Уничтожено: 46 укрытий личного состава, одна стартовая площадка БПЛА», — перечислили в ОТГВ «Харьков».

ВС РФ нанесли по позициям защитников Украины 13 авиаударов, применив 21 КАБ. Также зафиксированы удары 35 дронов-камикадзе и 413 обстрелов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 10:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным защитников Украины, противник проводит ротацию в Глубоком и вывозит раненых".