Тисячі мешканців – з пошкодженим житлом – ХОВА про удари по Харкову і області

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив подробиці ударів РФ по Харкову та області вранці та вдень 24 липня.

«Ми мали удари ракетної системи типу «Іскандер-М» по житловому району. На щастя, постраждалих внаслідок удару не було, однак знову цивільний об’єкт інфраструктури зруйнований. Це було офісне приміщення організації ООН, які займаються гуманітарним розмінуванням. Постраждала цивільна інфраструктура, цивільні авто зруйновані. Вибиті вікна, тисячі мешканців залишились із пошкодженим житлом. «Шахедом» було влучено в цивільний об’єкт у передмісті Харкова. Це був екопарк. Так само маємо руйнування. Постраждалих там немає. 5 хвилин тому маємо по Харкову два ракетні удари, місце «прильоту» ще встановлюється», – сказав Синєгубов.

Крім цього, минулої доби ворог вдарив 13 КАБами по Харківщині, додав голова ХОВА.

Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно в Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували в Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. “Приліт” був на території екопарку. Там спалахнули стайні, коней вдалося врятувати. Однак голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про зникнення кенгуру, який мешкав в одному зі знищених росіянами приміщень. Начальник ХОВА поінформував, що тип ракет, які вдарили по Харкову, ще встановлюють, а по Малоданилівській громаді прилетів “шахед”.

Також щонайменше два вибухи чули у Харкові близько 12:10. РФ ракетами атакувала інфраструктурний об’єкт у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов. На місці влучення сильна пожежа.