У Харкові – “приліт” по промисловій будівлі, під Харковом – по конюшні

У Нацполіції Харківщини повідомили про місця російських ударів, що були завдані вранці 24 липня. У Малоданилівській громаді постраждали двоє людей. У Харкові – руйнації.

“24 липня близько 5:15 росіяни вдарили по Харкову. Є руйнування промислової будівлі, пошкоджено автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.Також є влучання у житловий будинок у Немишлянському районі. Зайнялася пожежа”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також “приліт” під ранок був по території Малоданилівської громади, там постраждали двоє людей.

“Травми отримали двоє працівників конюшні, що розташована у Малоданилівській громаді”, – уточнили в поліції.

На місцях працюють слідчі та вибухотехніки, вже відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно в Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували в Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. Начальник ХОВА повідомив, що тип ракет, які вдарили по Харкову, ще встановлюють, а по Малоданилівській громаді прилетів “шахед”.