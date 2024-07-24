В Харькове — «прилет» по промышленному зданию, под Харьковом — по конюшне

В Нацполиции Харьковщины сообщили подробности о местах российских ударов, нанесенных утром 24 июля. В Малоданиловской громаде пострадали два человека. В Харькове — разрушения.

«24 июля около 5:15 россияне ударили по Харькову. Есть разрушение промышленного здания, повреждены автомобили. Информация о пострадавших не поступала. Также есть попадание в жилой дом в Немышлянском районе. Загорелся пожар», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также «прилет» под утро был по территории Малоданиловской громады, там пострадали два человека.

«Травмы получили двое работников конюшни, расположенной в Малоданиловской громаде», — уточнили в полиции.

На местах работают следователи и взрывотехники, уже открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, в Харькове раздался взрыв в 05:15 24 июля. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по городу пришелся в промышленную зону. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, армия РФ ударила туда в 05:00. Начальник ХОВА сообщил, что тип ракет, которые прилетели по Харькову, еще устанавливают, а по Малоданиловской громаде прилетел «шахед».