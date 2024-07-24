Ранковий удар по Харкову та екопарку: Синєгубов опублікував фото наслідків
Начальник ХОВА Олег Синєгубов виклав фото з місць “прильотів”, на яких пожежа в стайнях екопарку та пошкоджена будівля, що біля неї стоять автомобілі з логотипом “FSD” – Швейцарського фонду протимінної діяльності.
Однією з цілей російського ракетного удару по Харкову стало підприємство в Немишлянському районі, повідомляв раніше начальник ХОВА. Постраждала будівля та автомобілі. На опублікованих фото – машини з логотипом “FSD”.
Це лого “FSD Ukraine” – Швейцарського фонду протимінної діяльності в Україні.
“Напрямок роботи FSD в Україні – це гуманітарне розмінування та інформування про мінну небезпеку”, – повідомляє про себе фонд на сторінці у фейсбуці.
Також “приліт” був по території харківського екопарку, згоріли стайні. Глава Малоданилівської громади повідомив про зникнення кенгуру, який мешкав у одному зі знищених росіянами приміщень.
Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно в Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували в Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. Начальник ХОВА повідомив, що тип ракет, які вдарили по Харкову, ще встановлюють, а по Малоданилівській громаді прилетів “шахед”.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: новини Харкова, последствия, ракетний удар, сінєгубов, шахеды, экопарк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ранковий удар по Харкову та екопарку: Синєгубов опублікував фото наслідків»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 09:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов виклав фото з місць “прильотів”, на яких пожежа в стайнях екопарку та пошкоджена будівля, що біля неї стоять автомобілі з логотипом “FSD” – Швейцарського фонду протимінної діяльності".