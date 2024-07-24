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Ранковий удар по Харкову та екопарку: Синєгубов опублікував фото наслідків

Події 09:03   24.07.2024
Оксана Горун
Ранковий удар по Харкову та екопарку: Синєгубов опублікував фото наслідків Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов виклав фото з місць “прильотів”, на яких пожежа в стайнях екопарку та пошкоджена будівля, що біля неї стоять автомобілі з логотипом “FSD” – Швейцарського фонду протимінної діяльності.

Однією з цілей російського ракетного удару по Харкову стало підприємство в Немишлянському районі, повідомляв раніше начальник ХОВА. Постраждала будівля та автомобілі. На опублікованих фото – машини з логотипом “FSD”.

приліт у Харкові 24 липня 2024
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Це лого “FSD Ukraine” – Швейцарського фонду протимінної діяльності в Україні.

“Напрямок роботи FSD в Україні – це гуманітарне розмінування та інформування про мінну небезпеку”, – повідомляє про себе фонд на сторінці у фейсбуці.

Також “приліт” був по території харківського екопарку, згоріли стайні. Глава Малоданилівської громади повідомив про зникнення кенгуру, який мешкав у одному зі знищених росіянами приміщень.

приліт Малоданілівською громадою 24.07.2024 6
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно в Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували в Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. Начальник ХОВА повідомив, що тип ракет, які вдарили по Харкову, ще встановлюють, а по Малоданилівській громаді прилетів “шахед”.

приліт у Харкові 24 липня 2024 6
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
приліт у Харкові 24 липня 2024 5
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
приліт у Харкові 24 липня 2024 4
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
приліт у Харкові 24 липня 2024 3
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
приліт у Харкові 24 липня 2024 2
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
приліт Малоданилівською громадою 24.07.2024 7
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 09:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов виклав фото з місць “прильотів”, на яких пожежа в стайнях екопарку та пошкоджена будівля, що біля неї стоять автомобілі з логотипом “FSD” – Швейцарського фонду протимінної діяльності".