Військові влаштували стрілянину в підрозділі на Харківщині: троє загиблих
В одному з військових підрозділів на Харківщині 24 липня військовослужбовці влаштували стрілянину. Троє загинули, ще четверо зазнали поранень, повідомили в ОСУВ «Хортиця».
Як йдеться в офіційному повідомленні, конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї виник «на підґрунті особистих взаємовідносин».
«Поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених – важкий. На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗСУ та правоохоронні органи», — говориться в публікації.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: військові, стрельба, Харків, хортица;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 22:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному з військових підрозділів на Харківщині 24 липня військовослужбовці влаштували стрілянину. Троє загинули, ще четверо зазнали поранень".