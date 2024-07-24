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Військові влаштували стрілянину в підрозділі на Харківщині: троє загиблих

Події 22:39   24.07.2024
Олена Нагорна
Військові влаштували стрілянину в підрозділі на Харківщині: троє загиблих

В одному з військових підрозділів на Харківщині 24 липня військовослужбовці влаштували стрілянину. Троє загинули, ще четверо зазнали поранень, повідомили в ОСУВ «Хортиця».

Як йдеться в офіційному повідомленні, конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї виник «на підґрунті особистих взаємовідносин».

«Поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених – важкий. На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗСУ та правоохоронні органи», — говориться в публікації.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 22:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному з військових підрозділів на Харківщині 24 липня військовослужбовці влаштували стрілянину. Троє загинули, ще четверо зазнали поранень".