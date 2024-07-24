Військові влаштували стрілянину в підрозділі на Харківщині: троє загиблих

В одному з військових підрозділів на Харківщині 24 липня військовослужбовці влаштували стрілянину. Троє загинули, ще четверо зазнали поранень, повідомили в ОСУВ «Хортиця».

Як йдеться в офіційному повідомленні, конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї виник «на підґрунті особистих взаємовідносин».

«Поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених – важкий. На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗСУ та правоохоронні органи», — говориться в публікації.