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Число солдатів РФ на півночі Харківщини й біля кордону назвали в ОТУВ «Харків»

Суспільство 21:53   24.07.2024
Олена Нагорна
Число солдатів РФ на півночі Харківщини й біля кордону назвали в ОТУВ «Харків»

Близько 30 тисяч російських військових перебувають на півночі Харківщини та біля кордону на території РФ. Таку приблизну цифру назвав представник відділу комунікацій ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев, відповідаючи на питання ведучого нацмарафону.

“За попередніми даними, їхня чисельність складає приблизно від 30 тисяч військовослужбовців. Точно не можу вам зараз сказати, тому що там ситуація достатньо динамічна. Ворог якісь підрозділи заводить, якісь виводить. Тобто здійснює внутрішню ротацію”, – сказав Саранцев.

За його словами, сьогодні в операційній зоні ОТУВ “Харків” окупанти, як і в попередні дні, зосередили основні зусилля на Глибокому та Вовчанську, а також намагалися штурмувати в районі Сотницького Козачка.

У Вовчанську, розповів Саранцев, російські військові намагаються атакувати, маючи на меті розширити зону контролю у місті та просунутися по лівому флангу до населеного пункту Тихе. У районі села Лук’янці супротивник намагається взяти під контроль прилеглі до населеного пункту лісосмуги.

“Ворог здійснює перегрупування своїх штурмових груп. Це вже відомі нам 155-та окрема бригада морської піхоти та 18-та мотострілецька дивізія 11-го армійського корпусу. Це ті підрозділи, які діють в районі населеного пункту Глибоке. А в районі Вовчанська ворог готує штурмові групи зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї армії”, – зазначив представник відділу комунікацій.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 21:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 30 тисяч російських військових перебувають на півночі Харківщини та біля кордону на території РФ".