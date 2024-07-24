Число военных РФ на севере Харьковщины и у границы назвали в ОТГВ «Харьков»

Около 30 тысяч российских военных находится на севере Харьковщины и у границы на территории РФ. Такую приблизительную цифру назвал представитель отдела коммуникаций ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев, отвечая на вопрос ведущего нацмарафона.

«По предварительным данным, их численность составляет примерно от 30 тысяч военнослужащих. Точно не могу вам сейчас сказать, потому что там ситуация достаточно динамичная. Враг какие-то подразделения заводит, какие-то выводит. То есть осуществляет внутреннюю ротацию», — сказал Саранцев.

По его словам, сегодня в операционной зоне ОТГВ «Харьков» оккупанты, как и в предыдущие дни, сосредоточили основные усилия на Глубоком и Волчанске, а также пытались штурмовать в районе Сотницкого Казачка.

В Волчанске, рассказал Саранцев, враг пытается атаковать с целью расширить зону контроля в городе и продвинуться по левому флангу к населенному пункту Тихое. В районе села Лукьянцы противник пытается взять под контроль прилегающие к населенному пункту лесополосы.

«Враг осуществляет перегруппировку своих штурмовых групп. Это уже известные нам 155-я отдельная бригада морской пехоты и 18-я мотострелковая дивизия 11-го армейского корпуса. Это те подразделения, которые действуют в районе населенного пункта Глубокое. А в районе Волчанска враг готовит штурмовые группы из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады 6-й армии», — отметил представитель отдела коммуникаций.