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Военные устроили стрельбу в подразделении на Харьковщине: трое погибших

Происшествия 22:39   24.07.2024
Елена Нагорная
Военные устроили стрельбу в подразделении на Харьковщине: трое погибших Фото: vsn.ua

В одном из военных подразделений на Харьковщине 24 июля военнослужащие устроили стрельбу. Трое погибли, еще четверо получили ранения, сообщили в ОСГВ «Хортица».

Как говорится в официальном сообщении, конфликт с применением огнестрельного оружия возник «на почве личных взаимоотношений».

«Раненые военнослужащие были оперативно доставлены в Военно-медицинский клинический центр, где им оказывается вся неотложная медицинская помощь. Состояние раненых — тяжелое. На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВСУ и правоохранительные органы», — говорится в публикации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 22:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из военных подразделений на Харьковщине 24 июля военнослужащие устроили стрельбу. Трое погибли, еще четверо получили ранения,".