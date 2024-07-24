Военные устроили стрельбу в подразделении на Харьковщине: трое погибших

В одном из военных подразделений на Харьковщине 24 июля военнослужащие устроили стрельбу. Трое погибли, еще четверо получили ранения, сообщили в ОСГВ «Хортица».

Как говорится в официальном сообщении, конфликт с применением огнестрельного оружия возник «на почве личных взаимоотношений».

«Раненые военнослужащие были оперативно доставлены в Военно-медицинский клинический центр, где им оказывается вся неотложная медицинская помощь. Состояние раненых — тяжелое. На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВСУ и правоохранительные органы», — говорится в публикации.