Военные устроили стрельбу в подразделении на Харьковщине: трое погибших
Фото: vsn.ua
В одном из военных подразделений на Харьковщине 24 июля военнослужащие устроили стрельбу. Трое погибли, еще четверо получили ранения, сообщили в ОСГВ «Хортица».
Как говорится в официальном сообщении, конфликт с применением огнестрельного оружия возник «на почве личных взаимоотношений».
«Раненые военнослужащие были оперативно доставлены в Военно-медицинский клинический центр, где им оказывается вся неотложная медицинская помощь. Состояние раненых — тяжелое. На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВСУ и правоохранительные органы», — говорится в публикации.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: військові, военные, стрельба, Харьков, хортица;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 22:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из военных подразделений на Харьковщине 24 июля военнослужащие устроили стрельбу. Трое погибли, еще четверо получили ранения,".